Контракт Неймара с ПСЖ продлился
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
Контракт бразильского нападающего Неймара с "Пари Сен-Жермен" автоматически продлился, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. Форвард намерен остаться в клубе и уверен, что следующий сезон станет одним из лучших в его карьере. При этом руководство клуба надеется избавиться от игрока.
В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|Метц
|28
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|Дижон
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|27
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