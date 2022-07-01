Контракт Неймара с ПСЖ продлился

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Контракт Неймара с ПСЖ продлился

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Контракт бразильского нападающего Неймара с "Пари Сен-Жермен" автоматически продлился, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2027 года. Форвард намерен остаться в клубе и уверен, что следующий сезон станет одним из лучших в его карьере. При этом руководство клуба надеется избавиться от игрока.

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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