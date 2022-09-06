Конте жестко раскритиковал календарь матчей "Тоттенхэма"

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Конте жестко раскритиковал календарь матчей "Тоттенхэма"

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте подверг критике календарь матчей лондонского клуба.

"Честно говоря, наше расписание матчей просто безумное. Мы провели три матча за последние шесть дней: против "Ноттингем Форест", "Вест Хэма" и "Фулхэма". Сейчас у нас 4-дневный перерыв, а затем вновь придется сыграть три матча за шесть дней: против "Марселя", "Манчестер Сити" и "Спортинга". Думаю, что я впервые в карьере столкнулся с таким графиком. Я посмотрел календарь матчей других клубов, и у меня сложилось впечатление, что "Тоттенхэм" будто наказывают. Я поговорю с руководством клуба, чтобы в дальнейшем мы больше общались с руководством АПЛ. В таких условиях важен каждый день отдыха", - приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

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