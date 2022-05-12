Конте высказался о работе Гвардиолы в "Манчестер Сити"

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Конте высказался о работе Гвардиолы в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мнением по поводу работу Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Напомним, что испанец возглавляет "горожан" с 2016 года.

"Я согласен со словами Пепа о том, что деньги – не единственная важная вещь. 

На мой взгляд, Пеп – лучший, и он очень усердно работал со своими игроками. Он создал монстра, действительно хорошую команду, можно заметить его работу. 

В то же время деньги важны для повышения качества и уровня команды", – сказал итальянский специалист.

Отметим, что за два тура до конца АПЛ, "Манчестер Сити" лидирует с отрывом в три очка.

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