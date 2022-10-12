Конте высказался о будущем Кулушевски в "Тоттенхэме"
Фото: твиттер Деяна Кулушевски/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что английский клуб выкупит трансфер шведского форварда Деяна Кулушевски, который арендован у туринского "Ювентуса".
"Деян хочет большего и намерен стать топ-игроком. Для "Тоттенхэма" его трансфер станет разумным приобретением", - приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
В нынешнем сезоне 22-летний Кулушевски провел за "Тоттенхэм" девять матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Симеоне ответил на слухи об уходе из "Атлетико". | https://dailysports.net
главное
-
Феерия "Ливерпуля", суперничья "Барселоны" и "Интера", победа "Тоттенхэма": результаты Лиги чемпионов 12 октября
-
"Барселона" и "Интер" сыграли в феерическую ничью
-
"Ливерпуль" уничтожил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
-
В ПСЖ отреагировали на слухи об умышленной травле Мбаппе
-
"Наполи" в результативном матче обыграл "Аякс". Хвича забил
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 октября
-
Феерия "Ливерпуля", суперничья "Барселоны" и "Интера", победа "Тоттенхэма": результаты Лиги чемпионов 12 октября
-
"Бавария" уверенно обыграла "Викторию Пльзень"
-
"Барселона" и "Интер" сыграли в феерическую ничью
-
"Ливерпуль" уничтожил "Рейнджерс" в Лиге чемпионов
-
Названа причина, почему "Ювентус" не увольняет Аллегри
-
"Барселона" нацелилась на аргентинца из "Бенфики"
-
Без Месси: легендарный Рой Кин назвал трех лучших игроков в истории
-
Тен Хаг высказался об игре Роналду за "МЮ"
-
Конте высказался о будущем Кулушевски в "Тоттенхэме"
-
В ПСЖ отреагировали на слухи об умышленной травле Мбаппе
-
"Атлетико" не смог победить "Брюгге" в Лиге чемпионов
-
"Наполи" в результативном матче обыграл "Аякс". Хвича забил
-
"Лацио" значительно поднял цену на Милинковича-Савича
-
Президент "Атлетико" оценил вероятность покупки Мбаппе
-
"Челси" надеется переманить основного защитника "Баварии"
-
Источник: ПСЖ умышленно организовал кампанию по травле Мбаппе
-
Стали известны подробности травмы Рюдигера
-
"Галатасарай" намерен подписать Роналду зимой или летом
-
Аллегри наказал футболистов "Ювентуса" за поражение от "Маккаби"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18