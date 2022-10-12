Конте высказался о будущем Кулушевски в "Тоттенхэме"

Фото: твиттер Деяна Кулушевски/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что английский клуб выкупит трансфер шведского форварда Деяна Кулушевски, который арендован у туринского "Ювентуса".

"Деян хочет большего и намерен стать топ-игроком. Для "Тоттенхэма" его трансфер станет разумным приобретением", - приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 22-летний Кулушевски провел за "Тоттенхэм" девять матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Ювентусом" действует до лета 2024 года.

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