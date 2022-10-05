Конте рассказал, когда "Тоттенхэм" сможет бороться за трофеи

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте выразил мнение, что лондонскому клубу необходимо усиление состава для борьбы за трофеи.

"В прошлом сезоне мы не участвовали в Лиге чемпионов. Сейчас нам нужно быть терпеливыми и создать состав, который может быть конкурентоспособен в этом турнире. Руководство клуба понимает, что нам нужно время", - приводит слова Конте Daily Mail.

Минувшим летом "Тоттенхэм" потратил на новых игроков 170 миллионов евро. Английский клуб купил нападающего Ришарлисона (58 млн евро), выкупил защитника Кристиана Ромеро (50), приобрел хавбека Ива Биссума (29), защитников Дестини Удоджи (18) и Джеда Спенса (15). Также клуб пополнили свободные агенты полузащитник Иван Перишич и вратарь Фрэйзер Форстер. Кроме того, "Тоттенхэм" арендовал защитника Клемана Лангле.

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