Конте рассказал, что нужно "Тоттенхэму" для борьбы за чемпионство в АПЛ
Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, когда лондонский клуб сможет побороться за чемпионство в чемпионате Англии.
"Мы начали работать с новичками только полтора месяца назад. Мы играем каждые три дня, поэтому необходимо проводить ротацию состава. Игроки должны быть умными, чтобы понимать, что порой им придется начинать матч в резерве, а затем выходить на поле и менять ход игры. Состав "Тоттенхэма" стал ближе к идеалу по сравнению с прошлым сезоном. Но чтобы бороться за чемпионский титул нам нужны еще как минимум два трансферных окна", - приводит слова Конте Daily Mail.
Напомним, что в летнее трансферное окно "Тоттенхэм" купил Ришарлисона (58 миллионов евро), полузащитников Ива Биссума (29), защитника Джеда Спенса (15), бесплатно подписал вратаря Фрэйзера Форстера и полузащитника Ивана Перишича, а также арендовал защитника Клемана Лангле.
Не пропустите: "Челси" разорвал контракт с опытным хавбеком. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 августа
-
ПСЖ нацелился на защитника "Монако"
-
Конте рассказал, что нужно "Тоттенхэму" для борьбы за чемпионство в АПЛ
-
"Шахтер" на полгода потерял основного защитника
-
Кавани перешел в "Валенсию"
-
"Атлетик" одержал крупную победу в Ла Лиге
-
"Рома" Моуринью продала молодого таланта в "Кремонезе"
-
"Интер" надолго теряет Лукаку
-
"Аякс" нашел замену Антони в сборной Аргентины
-
"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" могут обменяться защитниками
-
"Кристал Пэлас" предложил более 30 млн евро за таланта "Челси"
-
"Вест Хэм" купил полузащитника сборной Бразилии за 43 млн евро
-
"Реал Сосьедад" усилился форвардом "РБ Лейпциг"
-
"Шахтер" отказал "Эвертону" в продаже молодого таланта за 30 млн евро
-
"РБ Лейпциг" отклонил суперпредложение "Челси" по Гвардиолу
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на датского таланта
-
"Наполи" ждет от "МЮ" предложение по Роналду
-
"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров "Реала"
-
"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя вратарями
-
"Вулверхэмптон" подпишет трансферную цель "Баварии" и "МЮ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18