Конте рассказал, что нужно "Тоттенхэму" для борьбы за чемпионство в АПЛ

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Конте рассказал, что нужно "Тоттенхэму" для борьбы за чемпионство в АПЛ

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, когда лондонский клуб сможет побороться за чемпионство в чемпионате Англии.

"Мы начали работать с новичками только полтора месяца назад. Мы играем каждые три дня, поэтому необходимо проводить ротацию состава. Игроки должны быть умными, чтобы понимать, что порой им придется начинать матч в резерве, а затем выходить на поле и менять ход игры. Состав "Тоттенхэма" стал ближе к идеалу по сравнению с прошлым сезоном. Но чтобы бороться за чемпионский титул нам нужны еще как минимум два трансферных окна", - приводит слова Конте Daily Mail.

Напомним, что в летнее трансферное окно "Тоттенхэм" купил Ришарлисона (58 миллионов евро), полузащитников Ива Биссума (29), защитника Джеда Спенса (15), бесплатно подписал вратаря Фрэйзера Форстера и полузащитника Ивана Перишича, а также арендовал защитника Клемана Лангле.

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