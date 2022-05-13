Конте поделился мнением о разгроме "Арсенала"

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Конте поделился мнением о разгроме "Арсенала"

Фото: твиттер "Тоттенхэма"\Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал разгромную победу над "Арсеналом" (3:0) в отложенном матче 22-го тура АПЛ.

"Мы выиграли важное дерби и приблизились к "Арсеналу" в таблице. Конечно, нам нужно очень хорошо восстановиться, потому что в воскресенье мы будем играть против "Бернли".

Я был очень ясен с игроками – радоваться и праздновать правильно, но в то же время думать о воскресенье, иначе эта победа не будет иметь значения.

Наши болельщики сыграют важную роль в воскресенье. Нужно двигаться вперед вместе. Мы очень близки к достижению важной для нас цели. Для нас нет легких матчей.

Важнее всего было набрать три очка. Благодаря этому мы остались в гонке за место в Лиге чемпионов", – сказал итальянский специалист.

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