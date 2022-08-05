Конте озвучил амбициозные задачи "Тоттенхэма" на сезон

Фото: твиттер Антонио Конте\Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о том, какие цели стоят перед командой на новый сезон.

По словам наставника, его задача - сделать команду лучше и он начал заниматься этим семь месяцев назад.

"Почему бы не выиграть АПЛ и Лигу чемпионов? Если у нас есть Лиге чемпионов, это не значит, что мы достигли своей цели. Я сказал, что хочу построить что-то важное с этим клубом, потому что мне нравится побеждать. Я не сомневаюсь, что мы идём в правильном направлении.

Сейчас главное работать, работать, чтобы совершенствоваться на поле и за его пределами, чтобы стать топ-клубом", — приводит слова Конте AFP.

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