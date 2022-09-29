Конте отреагировал на слухи о возвращении в "Ювентус"

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Конте отреагировал на слухи о возвращении в "Ювентус"

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в туринский "Ювентус".

"Мое возвращение в "Ювентус" невозможно. Я считаю, что подобные разговоры являются неуважением ко мне и к тренеру "Ювентуса". Мы только начали сезон и я наслаждаюсь работой в "Тоттенхэме". У меня отличные отношения с руководством клуба. Не вижу проблем для себя в будущем. У меня действует контракт. Не хочу слышать, что кто-то связывает меня с другими клубами", - приводит слова Конте Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" не исключает вероятности увольнения нынешнего наставника Массимилиано Аллегри из-за неудачного начала сезона.

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