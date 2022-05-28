Конте останется в "Тоттенхэме" и уже запросил трансферы

Фото: твиттер Конте\Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте останется в лондонском клубе как минимум на еще один сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как сообщает издание ESPN, вчера итальянский специалист провел переговоры со спортивным директором "шпор" Фабио Паратичи.

По информации источника, эти переговоры прошли в хорошем тоне и их можно назвать успешными.

Отмечается, что Конте запросил у клуба шесть новых трансферов летом, чтобы попытаться сделать из "Тоттенхэма" претендента на победу в АПЛ.

Сообщается, что клуб гарантировал тренеру гарантировали усиление.

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