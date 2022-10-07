Конте назвал причину, почему мало использует новичка команды Спенса

Фото: твиттер Антонио Конте/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте объяснил, почему он редко выпускает на поле новичка команды защитника Джеда Спенса.

"Болельщики есть болельщики. Я понимаю, что они переживают из-за ситуации со Спенсом. Но я каждый день вижу, как футболисты тренируются. Я принимаю решения только в интересах команды. Если я не выпускаю игрока на поле, то, возможно, это бывает потому, что он не готов", - приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

22-летний Спенс перешел в "Тоттенхэм" минувшим летом из "Мидлсбро" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за "шпор" всего один матч, выйдя на замену на 90-й минуте.

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