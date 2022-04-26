Конте готов возглавить ПСЖ
Фото: твиттер Конте\Автор неизвестен
Главный тренер тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте готов покинуть лондонский клуб ради работы в "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Абделла Булма.
По информации источника, итальянский специалист уведомил руководство парижан о том, что готов прийти на замену Маурисио Почеттино, который вероятно покинет ПСЖ по окончании сезона.
Отмечается, что при этом Конте требует полный контроль над трансферной политикой клуба, хочет, чтобы спортивным директором ПСЖ стал Джанлука Петраки и намерен привести с собой весь тренерский штаб.
Также он хочет оклад в размере 30 миллионов евро в год.
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|27
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|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
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|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18