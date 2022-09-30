Конфликт Неймара и Мбаппе помогли уладить Месси и Рамос

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Конфликт Неймара и Мбаппе помогли уладить Месси и Рамос

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Конфликт форвардов "ПСЖ" Неймара и Килиана Мбаппе помогли уладить защитник Серхио Рамос и нападающий Лионель Месси.

Как сообщает L'Équipe, конфликт между звездными форвардами возник после игры с "Монпелье".

В ситуацию пришлось вмешаться Серхио Рамосу, Маркиньосу, а также Лионелю Месси. Во время разговора испанский футболист посоветовал Неймару уважать решение "ПСЖ" назначить Мбаппе основным исполнителем пенальти, даже если ему это не понравилось. 

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