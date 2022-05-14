Концерт от "Гладбаха", ничья "Баварии" и последний гол Холанда в Бундеслиге: результаты 34-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер Бундеслиги\Автор неизвестен
Завершились матчи 34-го тура Бундеслиги.
"Вольфсбург" - "Бавария" - 2:2
Голы: Станишич, 17 - 0:1, Левандовски, 40 - 0:2, Винд, 45 - 1:2, Крузе, 58 - 2:2.
"Боруссия" Д - "Герта" - 2:1
Голы: Бельфодиль (пен), 18 - 0:1, Холанд (пен), 68 - 1:1, Мукоко, 84 - 2:1.
"Арминия" - "Лейпциг" - 1:1
Голы: Серра, 70 - 1:0, Орбан, 90+3 - 1:1.
"Байер" - "Фрайбург" - 2:1
Голы: Аларио, 54 - 1:0, Хаберер, 88 - 1:1, Паласиос, 90+7 - 2:1.
"Майнц" - "Айнтрахт" - 2:2
Голы: Ингвартсен, 10 - 1:0, Тута, 26 - 1:1, Борре, 35 - 1:2, Ингвартсен, 49 - 2:2.
"Боруссия" М - "Хоффенхайм" - 5:1
Голы: Крамарич, 3 - 0:1, Штиндль, 26 - 1:1, Плеа (пен), 44 - 2:1, Хофманн, 45+1 - 3:1, Эмболо, 53 - 4:1, Хофманн, 68 - 5:1.
"Унион" - "Бохум" - 3:2
Голы: Премель, 5 - 1:0, Авоньи (пен), 25 - 2:0, Цоллер, 55 - 2:1, Ловен, 79 - 2:2, Авоньи, 88 - 3:2.
"Штутгарт" - "Кельн" - 2:1
Голы: Калайджич, 12 - 1:0, Модест, 59 - 1:1, Эндо, 90+2 - 2:1.
"Аугсбург" - "Гройтер" - 2:1
Голы: Калиджури (пен), 11 - 1:0, Нганкам, 24 - 1:1, Грегорич, 84 - 2:1.
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Главные новости дня: 13 мая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20