Концерт от "Гладбаха", ничья "Баварии" и последний гол Холанда в Бундеслиге: результаты 34-го тура Бундеслиги

Теги бундеслига

Концерт от "Гладбаха", ничья "Баварии" и последний гол Холанда в Бундеслиге: результаты 34-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер Бундеслиги\Автор неизвестен

Завершились матчи 34-го тура Бундеслиги.

"Вольфсбург" - "Бавария" - 2:2

Голы: Станишич, 17 - 0:1, Левандовски, 40 - 0:2, Винд, 45 - 1:2, Крузе, 58 - 2:2.

"Боруссия" Д - "Герта" - 2:1

Голы: Бельфодиль (пен), 18 - 0:1, Холанд (пен), 68 - 1:1, Мукоко, 84 - 2:1.

"Арминия" - "Лейпциг" - 1:1

Голы: Серра, 70 - 1:0, Орбан, 90+3 - 1:1.

"Байер" - "Фрайбург" - 2:1

Голы: Аларио, 54 - 1:0, Хаберер, 88 - 1:1, Паласиос, 90+7 - 2:1.

"Майнц" - "Айнтрахт" - 2:2

Голы: Ингвартсен, 10 - 1:0, Тута, 26 - 1:1, Борре, 35 - 1:2, Ингвартсен, 49 - 2:2.

"Боруссия" М - "Хоффенхайм" - 5:1

Голы: Крамарич, 3 - 0:1, Штиндль, 26 - 1:1, Плеа (пен), 44 - 2:1, Хофманн, 45+1 - 3:1, Эмболо, 53 - 4:1, Хофманн, 68 - 5:1.

"Унион" - "Бохум" - 3:2

Голы: Премель, 5 - 1:0, Авоньи (пен), 25 - 2:0, Цоллер, 55 - 2:1, Ловен, 79 - 2:2, Авоньи, 88 - 3:2.

"Штутгарт" - "Кельн" - 2:1

Голы: Калайджич, 12 - 1:0, Модест, 59 - 1:1, Эндо, 90+2 - 2:1.

"Аугсбург" - "Гройтер" - 2:1

Голы: Калиджури (пен), 11 - 1:0, Нганкам, 24 - 1:1, Грегорич, 84 - 2:1.

Также не пропустите: "Манчестер Сити" выставил ценник на Жезуса. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" выиграл Кубка Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти

"Ливерпуль" выиграл Кубка Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов