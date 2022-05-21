Комппер хотел бы работать в Германии

Тренер московского "Локомотива" Марвин Комппер рассказал, что хочет работать в Бундеслиге.

"Бундеслига? Это моя мечта. Я хочу тренировать в Бундеслиге.

Моя работа в Москве – серьезный шаг вперед, но из-за событий в Украине российским клубам не разрешили выступать в еврокубках. Так что уровень лиги упадет. Амбициозные футболисты покинут Россию.

Путь должен вести меня обратно в Европу, в Бундеслигу. Это моя цель. Я хочу добиться максимума как тренер", – сказал немецкий специалист.

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