Коммерческий директор "Челси" уволен из-за секс-скандала

Коммерческий директор "Челси" Дэмьен Уиллоуби был уволен с должности менее чем через месяц после назначения.

Как сообщает The Telegraph, финансовый посредник Каталина Ким пожаловалась руководству клуба на поведение Уиллоуби, что и стало причиной увольнение.

Сотрудник "Челси" в беседе с женщиной поднимал тему секса, присылал откровенное видео. Ким напоминала мужчине, что она состоит в браке, после чего Уиллоуби стал общаться агрессивнее.

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