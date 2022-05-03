Комментатор Генич извинился за слова о Дзюбе

Фото: твиттер Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Известный комментатор Константин Генич принес извинения за оскорбления в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

"К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не по форме. Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести", – приводит слова Генича "Матч ТВ".

Напомним, что Генич и Дзюба поспорили насчет количества голов, которые забьет в этом сезоне форвард "Зенита" Иван Сергеев. Спор выиграл Генич, но Дзюба в ответ оскорбил его.

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