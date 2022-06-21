Комличенко вернулся в "Динамо"

Фото: твиттер "Ростова"\Автор неизвестен

Форвард Николай Комличенко не продлит арендное соглашение с "Ростовом" и вернется в "Динамо".

Как сообщает источник "СЭ", будущее футболиста будет решать новый тренерский штаб во главе со Славишей Йокановичем.

В "Ростове" же готовы сохранить игрока, но на условиях бесплатной аренды. В столичном клубе не хотят второй год подряд соглашаться на такой вариант.

В минувшем сезоне форвард провел 29 матчей за дончан, забил 8 голов и сделал три результативные передачи.

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