Комличенко переходит в "Ростов"
Фото: твиттер "Ростова"\Автор неизвестен
Форвард "Динамо" Николай Комличенко переходит в "Ростов".
Ожидается, что ростовчане заплатят за 27-летнего игрока около одного миллиона евро и подпишут с ним 4-летний контракт.
Интересно, что нападающий играл за "Ростов" в прошлом сезоне на правах аренды.
В 28 матчах РПЛ он забил 8 голов и отдел три результативных передачи.
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