Фото: твиттер "Ростова"\Автор неизвестен

Форвард "Динамо" Николай Комличенко переходит в "Ростов".

Ожидается, что ростовчане заплатят за 27-летнего игрока около одного миллиона евро и подпишут с ним 4-летний контракт.

Интересно, что нападающий играл за "Ростов" в прошлом сезоне на правах аренды.

В 28 матчах РПЛ он забил 8 голов и отдел три результативных передачи.

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