Кольядо перешел из "Барселоны" в другой клуб Ла Лиги

Фото: твиттер Алекса Кольядо/Автор неизвестен

Пресс-служба "Эльче" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Барселоны" Алекса Кольядо.

"Зелено-полосатые" арендовали футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа. Каталонский клуб при этом будет платить 50 процентов зарплаты игрока.

23-летний Кольядо во второй половине прошлого сезона играл за "Гранаду" на правах аренды, провел за клуб 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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