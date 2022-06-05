Колумбия победила Саудовскую Аравию
Фото: твиттер сборной Колумбии/Автор неизвестен
Сборная Колумбии в товарищеском матче обыграла национальную команду Саудовской Аравии со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Рафаэль Сантос Борре.
Саудовская Аравия – Колумбия - 0:1 (0:1)
Гол: Борре, 9 - 0:1
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Ганам, Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Досари (Аль-Авджами, 89), Аль-Фарадж, Отайф (Канно, 46), Бахебри (Аль-Биши, 75), Аль-Ганнам (Аль-Наджи, 46), Аль-Брейкан (Гариб, 75), Аль-Хамдан (Аль-Брейк, 89).
Колумбия: Чунга, Муньос, Санчес, Куэста (Лукуми, 58), Морено, Баланта (Эступиньян, 78), Атуэста (Паласиос, 58), Альсате (Веласко, 66), Арьяс, Борре, Суарес (Эрнандес, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
|40
|33
|20
|Пеньяс Осенсес
|40
|29
|21
|Хакетано
|40
|28