Колумбия победила Саудовскую Аравию

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Колумбия победила Саудовскую Аравию

Фото: твиттер сборной Колумбии/Автор неизвестен

Сборная Колумбии в товарищеском матче обыграла национальную команду Саудовской Аравии со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Рафаэль Сантос Борре.

Саудовская Аравия – Колумбия - 0:1 (0:1)
Гол: Борре, 9 - 0:1

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Ганам, Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Досари (Аль-Авджами, 89), Аль-Фарадж, Отайф (Канно, 46), Бахебри (Аль-Биши, 75), Аль-Ганнам (Аль-Наджи, 46), Аль-Брейкан (Гариб, 75), Аль-Хамдан (Аль-Брейк, 89).

Колумбия: Чунга, Муньос, Санчес, Куэста (Лукуми, 58), Морено, Баланта (Эступиньян, 78), Атуэста (Паласиос, 58), Альсате (Веласко, 66), Арьяс, Борре, Суарес (Эрнандес, 46).

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