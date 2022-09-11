"Колос" победил "Металлист" и возглавил УПЛ

Фото: телеграм-канал "Колоса"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Украины "Колос" обыграл "Металлист" со счетом 1:0.

Единственный гол на 73-й минуте забил Сергей Мякушко.

"Колос", набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ, "Металлист" с 7 очками остался на шестой позиции.

"Колос" - "Металлист" - 1:0 (0:0)

Гол: Мякушко, 73 - 1:0

"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов, Ориховский, Милько, Мякушко, Болбат, Ильин, Попов.

"Металлист": Рыбка, Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплиенко, Танковский, Панасенко, Коркишко, Кныш, Подлепенец, Прядун.

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