"Колос" победил "Металлист" и возглавил УПЛ
Фото: телеграм-канал "Колоса"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Украины "Колос" обыграл "Металлист" со счетом 1:0.
Единственный гол на 73-й минуте забил Сергей Мякушко.
"Колос", набрав 10 очков, вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ, "Металлист" с 7 очками остался на шестой позиции.
"Колос" - "Металлист" - 1:0 (0:0)
Гол: Мякушко, 73 - 1:0
"Колос": Волынец, Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов, Ориховский, Милько, Мякушко, Болбат, Ильин, Попов.
"Металлист": Рыбка, Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплиенко, Танковский, Панасенко, Коркишко, Кныш, Подлепенец, Прядун.
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