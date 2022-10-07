"Колос" не смог обыграть аутсайдера УПЛ, но ворвался в топ-3

В матче 6-го тура чемпионата Украины "Колос" и "Ингулец" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Колос", набрав 11 очков, вышел на третье место в турнирной таблице УПЛ. "Ингулец" с тремя очками поднялся на 14-ю позицию.

"Колос" – "Ингулец" - 0:0

"Колос": Волынец – Черноморец, Чоботенко, Новак, Зозуля – Ориховский (Исаенко, 88), Милько – Мякушко, Смирный (Ильин, 64), Болбат (Попов, 65) – Безбородько (Лысенко, 79).

"Ингулец": Кучер – Смоляков (Кравчук, 71), Ченбай, Павлов, Нагиев (Ситало, 46) – Сакив, Кучеренко – Сидоренко, Кухарук (Клименко, 77), Одарюк (Марусич, 78) – Запорожец.

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