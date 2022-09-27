Коку нашел новый клуб у себя на родине

Фото: сайт "Витесса"/Автор неизвестен

Бывший капитан сборной Нидерландов Филлип Коку стал главным тренером клуба "Витесс".

На должности он заменил Томас Леча, который на прошлой неделе перешел в "Бохум".

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2024 года. Последней его командой был "Дерби Каунти", который он покинул в ноябре 2020 года.

Ранее Коку также тренировал "Фенербахче" и ПСВ.

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