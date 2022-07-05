Кокорин вернулся во Флоренцию

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Кокорин вернулся во Флоренцию

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский форвард Александр Кокорин вернулся во Флоренцию, где начал подготовку к новому сезону.

Утром вторника российский нападающий прилетел в расположение "Фиорентины". Об этом сообщил пресс-атташе клуба Лука Ди Франческо.

Ожидается, что в ближайшие дни футболисты клуба отправятся на первый сбор. 

Ранее стало известно, что 31-летний форвард не хочет уходить из "Фиорентины".

В прошлом сезоне форвард провел 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. 

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