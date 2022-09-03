Кокорин результативно дебютировал за новый клуб

Фото: сайт "Ариса"/Автор неизвестен

Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин в первом матче за новую команду отметился голевой передачей.

Вчера команда Кокорина обыграла "Олимпиакос" из Никосии со счетом 5:0.

После игры футболист обратился к болельщикам.

"Всем спасибо большое. Очень рад выйти на поле, сыграть в официальном матче. Мы выиграли с большим счётом, всё хорошо. Единственное — приходите поддержать нас ещё больше, потому что впереди у нас интересные матчи. Нам важна ваша поддержка", — сказал Кокорин в видеообращении.

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