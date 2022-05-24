Кокорин радикально сменил имидж (фото)

Фото: твиттер Александра Кокорина

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин радикально сменил имидж, покрасив волосы в белый цвет.

Фотографию футболист опубликовал в своих социальных сетях.

31-летний Кокорин выступает за "Фиорентину" с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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