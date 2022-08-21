Кокорин пропустит третий матч "Фиорентины" подряд

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Кокорин пропустит третий матч "Фиорентины" подряд

Фото: твиттер Александра Кокорина/Автор неизвестен

Российский форвард Александр Кокорин пропустит третий подряд матч "Фиорентины".

Футболиста не внесли в заявку команды на игру 2-го тура Серии А против "Эмполи", которая состоится сегодня и начнется в 19:30.

До этого 31-летний россиянин пропустил игру против "Кремонезе" (3:2) в чемпионате Италии и матч против "Твенте" (2:1) в Лиге конференций.

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