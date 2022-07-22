Кокорин прибыл в расположение "Фиорентины", но играть не будет

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Кокорин прибыл в расположение "Фиорентины", но играть не будет

Фото: твиттер Александра Кокорина/Автор неизвестен

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин прибыл в расположение команды перед стартом подготовки к новому сезону.

Как пишет "Спорт-Экспресс", сейчас команда находится в местечке Моэна. 22 и 23 июля "Фиорентина" проведет два контрольных матча, а 24 июля вернется во Флоренцию.

Кокорин занимается по индивидуальной программе и в двух ближайших матчах точно не сыграет. Второй сбор команды стартует 27 июля и пройдет в Австрии. Ожидается, что Кокорин также поедет с командой.

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