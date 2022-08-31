Кокорин перешел в кипрский клуб

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Кокорин перешел в кипрский клуб

Фото: сайт "Фиорентины"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Фиорентины" на официальном сайте объявила о переходе российского нападающего Александра Кокорина в "Арис".

Киприотский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа. При этом итальянцы будут платить форварду большую часть его зарплаты.

31-летний Кокорин выступал за "Фиорентину" с 2021 года. Всего он провел за клуб 11 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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