Кокорин отказывается уходить из "Фиорентины"

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Кокорин отказывается уходить из "Фиорентины"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не хочет уходить из клуба, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, футболисту нравится жить во Флоренции, а в следующем сезоне он надеется чаще выходить на поле. "Фиорентина" надеется избавиться от форварда, но им не интересуются другие клубы.

В минувшем сезоне 31-летний Кокорин провел за "Фиорентину" семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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