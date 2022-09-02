Кокорин официально перешел в кипрский клуб

Фото: сайт "Ариса"/Автор неизвестен

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин перебрался в кипрский "Арис".

Как пишет пресс-служба киприотов, россиянин будет играть за команду правах аренды.

Интересно, что футболиста представили фразой "Царь в «Арисе".

Кокорин перебрался в "Фиорентину" в январе 2021 года. За это время он принял участие в 11 матчах за клуб и результативными действиями не отметился.

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