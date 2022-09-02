Кокорин официально перешел в кипрский клуб

Теги фиорентинаалександр кокоринарис адурис

Кокорин официально перешел в кипрский клуб

Фото: сайт "Ариса"/Автор неизвестен

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин перебрался в кипрский "Арис".

Как пишет пресс-служба киприотов, россиянин будет играть за команду правах аренды.

Интересно, что футболиста представили фразой "Царь в «Арисе".

Кокорин перебрался в "Фиорентину" в январе 2021 года. За это время он принял участие в 11 матчах за клуб и результативными действиями не отметился.

Не пропустите: "Реал" арендовал воспитанника "Барселоны". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов