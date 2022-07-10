Кокорин не поехал на первый сбор "Фиорентины"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не поехал на первый сбор клуба, сообщает Fiorentina.it.

По сведениям источника, россиянин и еще несколько игроков должны прибыть в расположение команды позднее. По данным ANSA, на прошлой неделе несколько футболистов "Фиорентины" заразились коронавирусом. Среди тестировавшихся был и Кокорин.

В прошлом сезоне 31-летний Кокорин провел за "Фиорентину" семь матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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