Кокорин может усилить соперника "Днепра-1" в Лиге Конференций
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может перейти в "Аполлон" из Кипра, сообщает Viola News.
По сведениям источника, киприоты намерены подписать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. "Аполлон" уже сделал предложение форварду.
Напомним, что "Аполлон" сыграет в Лиге Конференций в одной группе с АЗ, "Вадуцем" и "Днепром-1".
В нынешнем сезоне 31-летний Кокорин не провел за "Фиорентину" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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