Кокорин может перейти в греческий клуб

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Кокорин может перейти в греческий клуб

Фото: твиттер Александра Кокорина/Автор неизвестен

Форвард "Фиорентины" и сборной России Александр Кокорин может перейти в "Арис". 

Как сообщает "Спорт-Экспресс", представитель чемпионата Кипра хочет арендовать футболиста на один сезон.

Основная преграда для перехода 31-летнего футболиста – большая зарплата. 

Все клубы, заинтересованные в трансфере Кокорина, пока не могут договориться с итальянцами о распределении зарплаты игрока.

Контракт россиянина с "Фиорентиной" действует до конца июня 2024 года.

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