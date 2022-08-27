Кокорин может перейти в греческий клуб
Фото: твиттер Александра Кокорина/Автор неизвестен
Форвард "Фиорентины" и сборной России Александр Кокорин может перейти в "Арис".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", представитель чемпионата Кипра хочет арендовать футболиста на один сезон.
Основная преграда для перехода 31-летнего футболиста – большая зарплата.
Все клубы, заинтересованные в трансфере Кокорина, пока не могут договориться с итальянцами о распределении зарплаты игрока.
Контракт россиянина с "Фиорентиной" действует до конца июня 2024 года.
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