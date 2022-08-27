Кокорин может перейти в греческий клуб

Фото: твиттер Александра Кокорина/Автор неизвестен

Форвард "Фиорентины" и сборной России Александр Кокорин может перейти в "Арис".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", представитель чемпионата Кипра хочет арендовать футболиста на один сезон.

Основная преграда для перехода 31-летнего футболиста – большая зарплата.

Все клубы, заинтересованные в трансфере Кокорина, пока не могут договориться с итальянцами о распределении зарплаты игрока.

Контракт россиянина с "Фиорентиной" действует до конца июня 2024 года.

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