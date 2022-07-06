Кокорин близок к возвращению в Россию

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Представители форварда "Фиорентины" Александра Кокорина обсудили детали возможного перехода игрока в "Торпедо".

Как сообщают источники "РБК Спорт", столичная команда собирается предложить 31-летнему россиянину контракт по схеме "1+1".

Собеседник издания отмечает, что в Москве футболисту не готовы платить столько, сколько платят в Италии. Ожидается, что в случае перехода он будет получать значительно меньше 1 миллиона евро в год.

С января 2021 года Кокорин принял участие в 11 матчах "Фиорентины" во всех турнирах, провел на поле в сумме 216 минут, не отличился результативными действиями и получил 2 желтых карточки.

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