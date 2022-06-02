Кофрие высказался о своем будущем в "Спартаке"

Фото: Инстаграм Максимилиано Кофрие/Автор неизвестен

Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие чувствует себя комфортно в структуре московского клуба и не собирается покидать его.

В комментарии "СЭ" он отметил, что на родине он не испытывает никакого давления.

"Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в "Спартаке", - сказал футболист.

Напомним, что защитник перебрался в московский клуб по ходу сезона-2021/22.

Всего за красно-белых 25-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате и записал на свой счет одну передачу.

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