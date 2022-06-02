Кофрие высказался о своем будущем в "Спартаке"
Фото: Инстаграм Максимилиано Кофрие/Автор неизвестен
Защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие чувствует себя комфортно в структуре московского клуба и не собирается покидать его.
В комментарии "СЭ" он отметил, что на родине он не испытывает никакого давления.
"Я не испытываю никакого давления на родине. Все хорошо. Я прекрасно чувствую себя в России, в "Спартаке", - сказал футболист.
Напомним, что защитник перебрался в московский клуб по ходу сезона-2021/22.
Всего за красно-белых 25-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате и записал на свой счет одну передачу.
Не пропустите: Кутепов ушел из "Спартака". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Кофрие высказался о своем будущем в "Спартаке"
-
Самедов получил должность в "Факеле"
-
Бразилия разгромила Южную Корею. Неймар сделал дубль
-
В "Роторе" осталось только два футболиста на контракте
-
"Реал" подписал топ-защитника
-
Кержаков женится в четвертый раз
-
"Ливерпуль" предоставит психологическую помощь болельщикам после финала ЛЧ
-
Собчак сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у владельца "Краснодара"
-
Агент ничего не знает о возможном трансфере Дзаньоло в "Милан"
-
"Милан" не собирается продавать свою главную звезду
-
"Краснодар" продлил аренду нигерийского форварда
-
Месси признан лучшим игроком матча за Суперкубок мира
-
В "Локомотиве" назвали причину рекордных убытков клуба
-
Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии"
-
"Спартак" сообщил об уходе Бакаева
-
Сборная Украины не проигрывает 8 матчей подряд
-
"Астон Вилла" подписала бразильского защитника "Севильи"
-
Зинченко после победы над Шотландией рассказал о настрое на Уэльс
-
Наставник сборной Украины назвал главных звезд команды
-
Месси высказался о победе над Италией в Финалиссиме