Кофрие высказался о будущем в "Спартаке"

Фото: Инстаграм Максимилиано Кофрие/Автор неизвестен

Защитник Максимилиано Кофрие не собирается покидать московский "Спартак".

Таким образом, бельгийский футболист не подтвердил слухи про свой возможный уход из российского клуба.

"Информация о том, что я могу покинуть "Спартак"? Это неправда.

Я останусь в команде», — сказал бельгиец.

В прошлом сезоне Кофрие сыграл за столичную команду 24 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Не пропустите: Кутепов ушел из "Спартака". | https://dailysports.net