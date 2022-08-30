Клюйверт перейдет в клуб АПЛ

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Клюйверт перейдет в клуб АПЛ

Фото: твиттер Джастина Клюйверта/Автор неизвестен

Нападающий римской "Ромы" и сборной Нидерландов Джастин Клюйверт перейдет в лондонский "Фулхэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа за пять миллионов евро.

23-летний Клюйверт в прошлом сезоне выступал за "Ниццу" на правах аренды, провел за клуб 31 матч, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "Ромой" действует до лета 2023 года.

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