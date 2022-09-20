Ключевой защитник сборной Украины получил травму

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Ключевой защитник сборной Украины получил травму

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко получил повреждение.

По этой причине молодой футболист пропустил первую тренировку национальной команды в Глазго.

По данным источника, Миколенко получил незначительное повреждение и доктора решили, что ему лучше отдохнуть.

Во вторник 20 сентября состоится дополнительное обследование футболиста, после чего медики дадут заключение относительно готовности защитника к тренировке.

Напомним, что Украине предстоит сыграть матчи с Шотландией (21 и 27 сентября) и Арменией (24 сентября) в рамках Лиги наций. 

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