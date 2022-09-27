Ключевой защитник "Манчестер Сити" травмировался в матче за сборную Англии

Фото: инстаграм Джона Стоунза/Автор неизвестен

Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Джон Стоунз получил травму в матче Лиги наций с Германией.

28-летнему игроку английской сборной потребовалась помощь медиков по ходу первого тайма.

После осмотра врачами футболиста на 37-й минуте заменил Кайл Уокер.

По предварительным данным, у Стоунза повреждение задней поверхности бедра.

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