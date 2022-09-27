Ключевой защитник "Манчестер Сити" травмировался в матче за сборную Англии
Фото: инстаграм Джона Стоунза/Автор неизвестен
Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Джон Стоунз получил травму в матче Лиги наций с Германией.
28-летнему игроку английской сборной потребовалась помощь медиков по ходу первого тайма.
После осмотра врачами футболиста на 37-й минуте заменил Кайл Уокер.
По предварительным данным, у Стоунза повреждение задней поверхности бедра.
Читайте: Победа Италии, ничья Англии и Германии, феерия Румыния: результаты Лиги наций 26 сентября | https://dailysports.net
главное
-
В Лондоне не сыграют: стало известно, где пройдет матч "Шахтер" - "Динамо"
-
Англия показала худшую серию матчей с 1993 года
-
Главные новости дня: 26 сентября
-
Победа Италии, ничья Англии и Германии, феерия Румыния: результаты Лиги наций 26 сентября
-
Англия и Германия сыграли феерическую ничью в Лиге наций
Лента новостей
-
Бензема восстановился от травмы
-
Португальская пресса требует оставить Роналду в запасе на матч с Испанией
-
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Роналду
-
"Ньюкасл" согласился заплатить 50 миллионов за украинца
-
В Лондоне не сыграют: стало известно, где пройдет матч "Шахтер" - "Динамо"
-
Месси рассказал, чего ожидает от Аргентины на ЧМ-2022
-
"Ювентус" решил не продлевать контракты с двумя защитниками
-
Англия показала худшую серию матчей с 1993 года
-
Сборная Шотландии понесла болезненную потерю перед матчем с Украиной
-
Хавбек киевского "Динамо" забил первый гол за сборную в Лиге наций
-
40-летний бывший форвард "Интера" попробовал себя в другом виде спорта
-
Саутгейт подвел итоги "голевой перестрелки" Англии с Германией
-
Матч молодёжных сборных Франции и Польши прервали из-за потасовки (видео)
-
Ключевой защитник "Манчестер Сити" травмировался в матче за сборную Англии
-
Появились сроки восстановления Депая и де Йонга после травм
-
Коку нашел новый клуб у себя на родине
-
Главные новости дня: 26 сентября
-
Победа Италии, ничья Англии и Германии, феерия Румыния: результаты Лиги наций 26 сентября
-
Англия и Германия сыграли феерическую ничью в Лиге наций
-
Бернарду Силва отказался перейти в "Барселону" прошлым летом: названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18