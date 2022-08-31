Ключевой защитник киевского "Динамо" выбыл на 2-3 недели
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов травмировал плечо, из-за чего пропустит 2-3 недели.
Отметим, что основной футболист киевского клуба травмировался в начале поединка 2-го тура против "СК Днепр-1" (0:3).
Из-за повреждения игрок сборной Украины не сыграет в матчах УПЛ против "Зари" и "Львова", а также в двух стартовых матчах группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" и "АЕКом".
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|Команда
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|22
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|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13