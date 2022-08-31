Ключевой защитник киевского "Динамо" выбыл на 2-3 недели

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов травмировал плечо, из-за чего пропустит 2-3 недели.

Отметим, что основной футболист киевского клуба травмировался в начале поединка 2-го тура против "СК Днепр-1" (0:3).

Из-за повреждения игрок сборной Украины не сыграет в матчах УПЛ против "Зари" и "Львова", а также в двух стартовых матчах группового этапа Лиги Европы с "Фенербахче" и "АЕКом".

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