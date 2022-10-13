Ключевой защитник "Барселоны" может сыграть с "Реалом"

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Ключевой защитник "Барселоны" может сыграть с "Реалом"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Жюль Кунде восстановился после травмы бедра, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист приступил к тренировкам в общей группе. Ожидается, что француз сможет принять участие в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Реала" (16 октября).

В нынешнем сезоне 23-летний Кунде провел за "Барселону" пять матчей, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи.

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