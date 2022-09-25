Ключевой игрок "Шахтера" травмировался в товарищеском матче

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Ключевой игрок "Шахтера" травмировался в товарищеском матче

Фото: сайт "Шахтера"/Автор неизвестен

"Шахтер" вчера провел товарищеский матч против польского клуба "Радомяк".

Встреча завершилась победой поляков со счетом 2:0.

По ходу встречи ключевой футболист "горняков" Марьян Швед получил травму. 25-летний украинец  получил повреждение на 25-й минуте, после чего его заменил Олег Пушкарев.

Радомяк (Польша) – Шахтер (Украина) – 2:0

Голы: Табо Селе, 54, Луис Мачадо, 90.

Шахтер: Пятов (Шевченко, 46), Лукас Тейлор (Дрозд, 46), Конопля (Распутько, 46), Козик (Янович, 79), Фарина (Булеза, 62), Швед (Пушкарев, 25), Джурасек (Савченко, 62), Сигеев (Хромей, 62), Топалов (Лосенко, 62), Петряк (Ющенко, 62), Кулаков (Погорелый, 46).

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