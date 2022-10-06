Ключевой игрок сборной Англии рискует пропустить ЧМ-2022

Фото: инстаграм Кайла Уокера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что защитник его команды и сборной Англии Кайл Уокер рискует пропустить чемпионат мира 2022.

По словам тренера, у футболиста повреждение верхней части тела, по причине чего он будет отсутствовать какое-то время.

"Я не могу сказать сколько. Больше ничего не могу сказать. Нужно поговорить с врачами. Буду верить в то, он успеет вернуться к чемпионату мира, как и Калвин Филлипс. Знаю, насколько важен этот турнир для игроков, но сейчас я не назову точных данных", — приводит слова Гвардиолы BBC.

В текущем сезоне защитник провёл восемь матчей во всех турнирах.

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