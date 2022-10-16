Ключевой игрок сборной Англии пропустит ЧМ-2022

Фото: инстаграм Риса Джеймса/Автор неизвестен

Защитник сборной Англии и лондонского "Челси" Рис Джеймс выбыл на восемь недель.

Игрок повредил колено в матче Лиги чемпионов против "Милана" (3:0).

После игры англичанин прошел обследование, которое подтвердило серьезность травмы.

Скорее всего, футболист пропустит ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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