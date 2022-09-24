Ключевой игрок "Баварии" травмировался в матче за сборную Канады

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Ключевой игрок "Баварии" травмировался в матче за сборную Канады

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Защитник сборной Канады и мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дйвис получил травму в товарищеском матче против Катара (2:0).

21-летний футболист был вынужден покинуть поле на 60-й минуте встречи.

При этом сейчас точные сроки восстановления и характер травмы неизвестны.

В этом сезоне Дйвис сыграл в 9 матчах за немецкий клуб, в которых сделал 2 голевые передачи.

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