Ключевой игрок "Баварии" травмировался в матче за сборную Канады
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Защитник сборной Канады и мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дйвис получил травму в товарищеском матче против Катара (2:0).
21-летний футболист был вынужден покинуть поле на 60-й минуте встречи.
При этом сейчас точные сроки восстановления и характер травмы неизвестны.
В этом сезоне Дйвис сыграл в 9 матчах за немецкий клуб, в которых сделал 2 голевые передачи.
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