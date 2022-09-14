Ключевой игрок "Баварии" травмировался в матче с "Барселоной"

Фото: инстаграм Лукаса Эрнандеса/Автор неизвестен

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес пропустит ближайшие несколько недель.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, игрок сборной Франции получил травму во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Барселоной" (2:0).

Врачи клуба рассказали, что у француза диагностирован надрыв приводящей мышцы левой ноги.

Читайте: Победы "Баварии" и "Ливерпуля", поражение "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 13 сентября | https://dailysports.net