Ключевой футболист "Аталанты" провалил допинг-тест

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Ключевой футболист "Аталанты" провалил допинг-тест

Фото: инстаграм Хосе Луиса Паломино/Автор неизвестен

Защитник "Аталанты" Хосе Луис Паломино провалил допинг-тест.

Футболиста отстранили от игр и тренировок команды по требованию Антидопингового агентства Италии.

В организме Паломино выявили наличие метаболита клостебола, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В прошлом сезоне защитник провел 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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