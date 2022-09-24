Клубы УПЛ заработали на трансферах 50 миллионов евро
В Украине 22 сентября закрылось летнее трансферное окно. Летом украинские команды заработали на продажах футболистов 49,62 миллиона евро.
Как сообщает Transfermarkt, 44,30 миллиона евро заработал "Шахтёр", "Динамо" заработало 850 000 евро, а "Днепр-1" продал футболистов на 1,9.
"Заря" заработала за трансферное окно 2 миллиона евро, "Ворскла" же не продала ни одного игрока.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13