Клубы УПЛ заработали на трансферах 50 миллионов евро

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Клубы УПЛ заработали на трансферах 50 миллионов евро

В Украине 22 сентября закрылось летнее трансферное окно. Летом украинские команды заработали на продажах футболистов 49,62 миллиона евро.

Как сообщает Transfermarkt, 44,30 миллиона евро заработал "Шахтёр", "Динамо" заработало 850 000 евро, а "Днепр-1" продал футболистов на 1,9.

"Заря" заработала за трансферное окно 2 миллиона евро, "Ворскла" же не продала ни одного игрока.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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