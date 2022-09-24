Клубы УПЛ заработали на трансферах 50 миллионов евро

В Украине 22 сентября закрылось летнее трансферное окно. Летом украинские команды заработали на продажах футболистов 49,62 миллиона евро.

Как сообщает Transfermarkt, 44,30 миллиона евро заработал "Шахтёр", "Динамо" заработало 850 000 евро, а "Днепр-1" продал футболистов на 1,9.

"Заря" заработала за трансферное окно 2 миллиона евро, "Ворскла" же не продала ни одного игрока.

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